"Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de ve IWBF EuroCup 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuştu. Dursun Özbek, Victor Osimhen sorusunu yanıtladı.

"85 MİLYON AYNI SORUYU SORUYOR"

"Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Özbek, " Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Şu anda futboldaki yarış bitmedi. Transfer de haziran ayının başında başlar. Hiç kimse kimi satacağız kimi alacağız düşüncesinde olmasın" şeklinde yanıt verdi.

Açıklamalarına devam eden Özbek, "Önümüzde 5 maç var. Biz bu 5 maçı almayı hedefliyoruz. Şu anda transfer gündemimizde değil. Günü geldiğinde düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.