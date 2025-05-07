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"Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı sorusuna yanıt verdi. Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Şu anda futboldaki yarış bitmedi. Transfer de haziran ayının başında başlar. Hiç kimse kimi satacağız kimi alacağız düşüncesinde olmasın" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de ve IWBF EuroCup 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuştu. Dursun Özbek, Victor Osimhen sorusunu yanıtladı.

"85 MİLYON AYNI SORUYU SORUYOR"

"Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Özbek, " Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Şu anda futboldaki yarış bitmedi. Transfer de haziran ayının başında başlar. Hiç kimse kimi satacağız kimi alacağız düşüncesinde olmasın" şeklinde yanıt verdi.

Açıklamalarına devam eden Özbek, "Önümüzde 5 maç var. Biz bu 5 maçı almayı hedefliyoruz. Şu anda transfer gündemimizde değil. Günü geldiğinde düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Sanki 85 Milyon kişi Galatasaraylı.Naparsanız yapın isterseniz heykelini dikin çok da tın

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Haber Yorumlarıvatan:

Çok net konuşmuş :)

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

AKLİ MELEKELERİNİ İYİCENE KAYBETMİŞ :))

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Aç fenerlilerin burada işi yok, ikileyin…

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