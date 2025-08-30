Victor Osimhen, Galatasaray'daki 2. Golünü Attı
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı takımının 2. golünü atarak bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılarda müsabakaya 11'de başlayan Victor Osimhen takımının 2. golünü kaydetti. Müsabakanın 65. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ceza sahasına ortasında altıpas içinde kafa vuruşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
26 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'de geçen hafta oynanan Kayserispor maçından sonra 2. golünü attı.
Victor Osimhen, 90. dakikada yerini yeni transfer Wilfried Singo'ya bıraktı. - İSTANBUL