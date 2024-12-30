Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini kulübü Napoli'ye iletti.

GALATASARAY'DA KALACAĞINI NAPOLİ'YE İLETTİ

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu belirtilen Nijeryalı golcünün, kiralık sözleşmesinde yer alan 6.5 milyon euroluk çıkış opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi. Manchester United'ın da ilgilendiği Osimhen'in, bu sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon sarı-kırmızlı formayla toplamda 15 maça çıkan ve 12 gol atıp, 5 asist yapan Osimhen, toplamda 17 gole katkı sağladı.