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Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor

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Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamak istediğini Napoli'ye bildirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini kulübü Napoli'ye iletti.

GALATASARAY'DA KALACAĞINI NAPOLİ'YE İLETTİ

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu belirtilen Nijeryalı golcünün, kiralık sözleşmesinde yer alan 6.5 milyon euroluk çıkış opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi. Manchester United'ın da ilgilendiği Osimhen'in, bu sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon sarı-kırmızlı formayla toplamda 15 maça çıkan ve 12 gol atıp, 5 asist yapan Osimhen, toplamda 17 gole katkı sağladı.

Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

aslanım benim

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Biliyoruz herhalde, sizin birkaç haftadır yaptığınız boş algılara kanmadık zaten. Kendinizi boşu boşuna yırttınız o kadar ;)

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