Victor Osimhen, Galatasaray'da 43. Golünü Attı
Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe ile oynanan maçta 43. golünü atarak Galatasaray tarihinin efsanelerinden Okan Buruk ve Umut Bulut ile eşitlik sağladı. Osimhen, sarı-kırmızılılarla birlikte 50. resmi maçında bu başarıya ulaştı.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray'da 43. golünü attı ve sarı-kırmızlıların tarihinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'un gol sayısını yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti. Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.

Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray'da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.

Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
