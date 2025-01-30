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Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü

Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Ajax karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'ndeki üst tur ilk maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, play-off turuna kalmayı garantilediği ve lig etabını ilk 8 takım arasında bitirerek son 16 turuna kalmayı Garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılara karşılaşmada kötü haberler peş peşe geldi.

ÖNCE OSIMHEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Osimhen, müsabakanın 38. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için karşılaşmanın İspanyol hakemi Gil Manzano tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

TORREIRA DA ÜST TURDA YOK

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Lucas Torreira cezalı duruma düştü. Gabriel Sara'nın penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz eden Torreira'ya İspanyol hakem Gil Manzano 53. dakikada sarı kart gösterdi. Uruguaylı orta saha da Osimhen gibi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

hakem ayıp ediyor cin cona bir penaltı verir osimhen nasıl gol atacak biri hakemi uyarsın bu takım penalti ile maç kazanır ancak

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Haber YorumlarıErol Elden:

normaldir türk hakemlerine alıştı kart görmem dedi

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ben Osimhen in yerinde olsam barış Alper Yılmaz ilk 11 de oynatılacaksa Galatasaray dan ayrılacağımı iletirdim. Dünya starı bir kanat alınması şartı koşardım Avrupa ligi için. Örnek Porto da oynayan Galeno gibi.

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Gs bir yerlerini kaldiracakta savunma yapacakta, her geçen gün kötüye gidiyor, bari yunusu izleyen bir kulüp olsaydı iki koşardı.

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Haber YorumlarıYasemin Kırlangıç:

Tr takımları yüz kızArtıcıdır aslada izlemem gsde şişme balon kaleciside aynı yemedigi gol yok yazık günah paralara

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Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Elalemin hakemi görüyo tabi..

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Defansta batshuayi, forvette barış Alper olan bir takımdan ne beklersiniz.

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

Galatasaray siyah beyazmı. sizin haberciliğinizin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu Gs den bi cacık olmaz

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Haber YorumlarıOğuzHaN Aktepe:

Bu mq torerası bi Türkiye’de kart görmüyo elin oğlu acımaz basar kartı??????

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