Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü

Galatasaray, play-off turuna kalmayı garantilediği ve lig etabını ilk 8 takım arasında bitirerek son 16 turuna kalmayı Garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılara karşılaşmada kötü haberler peş peşe geldi.

ÖNCE OSIMHEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Osimhen, müsabakanın 38. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için karşılaşmanın İspanyol hakemi Gil Manzano tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

TORREIRA DA ÜST TURDA YOK

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Lucas Torreira cezalı duruma düştü. Gabriel Sara'nın penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz eden Torreira'ya İspanyol hakem Gil Manzano 53. dakikada sarı kart gösterdi. Uruguaylı orta saha da Osimhen gibi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek.