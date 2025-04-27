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Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen: 'Daha Fazla Puana Ulaşmamız Lazım'

Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen: 'Daha Fazla Puana Ulaşmamız Lazım'
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GALATASARAY'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum" dedi.

GALATASARAY'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum" dedi.

Victor Osimhen, Süper Lig'in 33'üncü haftasında İkas Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçta müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Kendilerine saygı duyuyoruz. Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum. Morata için de çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli. Galatasaray olarak biz kendimize odaklanmış haldeyiz ve her maçı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi bu maça dönüp bakacağız sonra da bir sonraki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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