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Victor Osimhen Bu Sezon 15. Golünü Attı

Victor Osimhen Bu Sezon 15. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 15. golünü kaydetti. Penaltıdan attığı golle takımının 3. golünü bulan Osimhen, bu sezon 11 golü Süper Lig, 4 golü ise Avrupa Ligi'nde attı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Dinamo Kiev maçıyla birlikte bu sezonki 15. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı. Mücadelenin 53. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-1 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezonki gol sayısını da 15'e çıkardı. Osimhen bu gollerin 11'ini Süper Lig'de, 4'ünü de Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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