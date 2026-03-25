Haberler

Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda öğrenciler, 19 ilkokuldan 83 katılımcı ile kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrenciler, il finallerinde ilçeyi temsil etmeye hak kazanırken, ödül töreniyle başarıları kutlandı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvanın ilkokul etabı tamamlandı.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 19 ilkokuldan 83 öğrenciler yarıştı. Öğrenciler,5 farklı zeka oyunları kategorilerinde yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

