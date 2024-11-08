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Veteran Futbolcu Fethi Köse Antrenmanda Hayatını Kaybetti

Veteran Futbolcu Fethi Köse Antrenmanda Hayatını Kaybetti
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Rize'de Fındıklı Masterler Futbol Kulübü sporcusu veteran futbolcu Fethi Köse, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri olaya müdahale etti, ancak Köse kurtarılamadı.

RİZE'de antrenmanda kalp krizi geçiren veteran futbolcu Fethi Köse (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Fındıklı ilçe stadında meydana geldi. Fındıklı Masterler Futbol Kulübü sporcusu Fethi Köse, antrenman sırasında fenalaşıp yere düştü. Takım arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Köse'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fethi Köse için arkadaşları ile Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi, sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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