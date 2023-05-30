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Vero Volley, İtalyan voleybolcu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı

Vero Volley, İtalyan voleybolcu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

İtalya'nın Vero Volley Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan ayrılan İtalyan voleybolcu Paola Egonu'yu transfer etti. Egonu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

İtalya'nın Vero Volley Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon VakıfBank'ta oynayan İtalyan Paola Egonu'yu renklerine bağladı.

Yeni sezon için transferlerini tanıtan Vero Volley Kulübü, VakıfBank'tan ayrılan 24 yaşındaki pasör çaprazı Egonu'nun takıma katıldığını duyurdu.

VakıfBank'ta geçirdiği bir sezonda AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Egonu, iki organizasyonda da en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

Ayrıca Vero Volley, VakıfBank'tan ABD'li Kara Bajema ??ve Hollandalı Nika Daalderop ile Eczacıbaşı Dynavit'ten Belçikalı Laura Heyrman'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

voleybol Sigorta İtalya Spor Haberler

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