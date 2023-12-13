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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru: İstifa edecek misiniz?

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Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası kameralar karşısına geçen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "istifa edecek misiniz?" diye soruldu. Büyükekşi, "İstifa etmek için bir sebep yok. Tek amacımız Türk futbolunu daha iyi bir yere getirmek" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamlarda bulundu. Büyükekşi'ye istifa edip etmeyeceği soruldu.

"İSTİFA ETMEK İÇİN BİR SEBEP YOK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle , dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. ben her şeyi şeffaf olarak paylaşıyorum. Tek amacımız Türk futbolunu iyi yere getirmek. Bunu tek yapamayız, sizler de destek verin. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!" dedi.

KULÜPLER İSTEMİYOR İDDİASI VAR

Öte yandan Kulüpler Birliği'nde yer alan 14-15 kulübün Büyükekşi'nin istifasını isteyeceği ve görevde olmasını istemediği öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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Yorumlar (1)

aygün:

niye bıraksın ki koltuğa kene gibi yapışmışken

Yanıtla03
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