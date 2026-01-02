Haberler

45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet

Güncelleme:
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, 45 yaşındaki Venus Williams son özel davetiye ile ana tablodaki en yaşlı kadın sporcu olacak. Kariyerinde 7 grand slam zaferi bulunan Williams, Japon Kimiko Date'in 44 yaşındaki katılım rekorunu kırarak tarihe geçecek.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, kadınlarda son özel davetiye (wild card) 45 yaşındaki ABD'li Venus Williams'a verildi.

Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, 18 Ocak Pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın sporcu olacak.

Avustralya Açık'ta 2003 ve 2017'de final oynayan ve kardeşi Serena'ya kaybeden Venus Williams, 2015 yılında 44 yaşında turnuvaya katılan Japon Kimiko Date'in rekorunu kıracak.

Turnuvada en son 2021'de korta çıkan Venus Williams, ikinci turda İtalyan Sara Errani'ye elenmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor


