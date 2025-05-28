Vendetta Fight Night Türkiye'de Büyük Başarı

Vendetta Fight Night Türkiye'de Büyük Başarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da gerçekleştirilen Vendetta Fight Night, uluslararası MMA arenasında önemli bir etkinlikte farklı ülkelerden gelen sporcularla büyük bir başarıya imza attı. Gecede şampiyon olan sporcular ve rekor kıran karşılaşmalar dikkat çekti.

Vendetta Fight Night Türkiye, GFC ve MMA Federasyonu iş birliğinde düzenlenen uluslararası profesyonel MMA arenasında büyük bir başarıya imza attı.

Ankara'da gerçekleştirilen organizasyon, farklı ülkelerden gelen sporcular, seçkin davetliler ve yoğun seyirci ilgisiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sporun birleştirici gücünü yansıtan etkinlikte, tüm karşılaşmalar fair-play ruhu içinde gerçekleşti. Gecenin sonunda kazanan sporcular ödüllerini aldı.

Road to Vendetta kategorisinde İdris Kolukısaoğlu, Burak Faruk Şen, Selahattin Turanlı, İdris Dadaev, Efe Sami Ünal, Emek Kepenek, Mustafa Kavacık, Abdulfattokh Abdurrakhimov, Mer Can Çayır, Muhammadsharif Salimov ve Ali Yiğit Başar şampiyon oldu.

Vendetta Fight Night Ana Kartı kazanan sporcular ise Mahdi Mustafavi, Ruslan Bulut, Kerem Ali Vahap, İlknur Kurt, Mahsun Şahzade, Hasan Kattan, Mehmet Ali Taşkıran, Şahmar Mammadzade, Nursultan Asker, Hamdi Kuzgun, Serkan Köybaşı, Ferit Göktepe, Cengizhan Lale, Yakup Şahin ve İbrahim Yaşar Halıcı oldu.

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri, Ferit Göktepe'nin Yunanlı rakibini mağlup etmesi oldu. Öte yandan Mahsun Şehzade rakibini yalnızca 3 saniyede nakavt ederek yeni bir dünya rekoruna imza attı.

MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, MMA sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek organizasyonun dünya standartlarında gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Arık, bu tür spor etkinliklerinin yalnızca spora değil, ekonomiye ve gençliğe de büyük katkılar sunduğunun altını çizdi.

Organizasyona destek veren Gallardo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semih Geçer ise, spora ve gençliğe desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Vendetta Fight Night Avrupa Başkanı Bülent Sağlam ve Türkiye Yetkilisi Onur Mustafa Tecimer, organizasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, bu başarıların sürdürülebilir olması için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
SGK zaman aşımı nedeniyle emekli maaşlarının kesilebileceği uyarısı yaptı

SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.