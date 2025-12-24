Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi takımların PSV'nin forması giyen Joey Veerman'la her konuda anlaştığı, 20 milyon euro civarındaki serbest kalma bedelinin ödenerek futbolcunun transfer edileceği belirtiliyordu. Ancak bu transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Joey Veerman transferinden vazgeçti. Hollanda kulübü de Veerman'ın takımda kalacağını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

VEERMAN YERİNE GORETZKA

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki transfer hedefi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye ilk olarak Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı aldığı belirtildi. Kanarya'nın Goretzka transferinde masadaki ciddi adaylardan olduğu, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alman futbolcuyu cüzi bir miktarla renklerine bağlamayı amaçladığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasını 26 maçta giyen 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gollük skor katkısı verdi.