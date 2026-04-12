Vedat Muriqi, La Liga'da Mallorca adına tarihe geçti

Vedat Muriqi, La Liga'da Mallorca adına tarihe geçti
Vedat Muriqi, attığı 2 golle Mallorca'nın La Liga tarihindeki en çok gol atan oyuncusu oldu. Bu sezon 21. golünü kaydeden Muriqi, takımının 3-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı ve Mallorca düşme hattından çıkarak 15. sıraya yükseldi.

Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle Mallorca'nın La Liga tarihinde en çok gol atan ismi oldu. Deneyimli futbolcu bu sezon ise ligde 21. golünü kaydetti.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Müsabakanın 36. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vedat Muriqi, arka direkte topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Luvumbo ile gelişen atakta Vedat, ceza sahasında yaptığı tek vuruşla farkı 2'ye yükselten golü kaydetti. Kırmızı-siyahlılar 65'te Jan Virgili Tenas ile bir gol daha bulurken, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mallorca bu sonuçla puanını 34'e yükselterek düşme hattından çıktı ve 15. sıraya yerleşti.

Vedat Muriqi bugün attığı 2 golle birlikte Mallorca forması altında La Liga'da 55. golüne ulaştı ve 54 gollü Samuel Eto'o'yu geride bıraktı. Kosovalı forvet böylelikle lig tarihinin Mallorca adına en golcü ismi oldu.

Vedat, bu sezon ise ligde 30 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı.

Mallorca'da 5. sezonunu geçiren Vedat Muriqi, tüm kulvarlarda 148 maçta 56 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor formaları giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
