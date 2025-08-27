Ve mutlu son! Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı

Ve mutlu son! Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı
Güncelleme:
Galatasaray, transfer döneminde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Monaco'dan Wilfried Singo'yu transfer etti. Sözleşme şartları ve bonservis bedeli de belli oldu. Monaco'ya 30 milyon euro bonservis ve belirli şartların oluşması halinde 5 milyon euro bonus ödenecek. Ayrıca Singo'nun ilerideki satışından Fransız kulübüne yüzde 10 pay verilecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray bombaları patlatmaya devam ediyor.

SİNGO 5 YILLIK İMZAYI ATACAK

Sarı-kırmızılılar, Monaco'dan Wilfried Singo'yu transfer ederken sözleşme şartları ve bonservis bedeli de belli oldu. Fransız ekibi ile görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, ilk olarak genç oyuncu ile anlaşmaya varmıştı. Aslan'ın ısrarlı tutumu sonucunda Monaco ile de anlaşmaya varıldı.

30+5 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar Monaco'ya 30 milyon euro bonservis ve şartların oluşması halinde 5 milyon euro da bonus ödeyecek. Aslan ayrıca Singo'nun sonraki dönemde satışından Fransız kulübüne yüzde 10 pay ödeyecek. Galatasaray, Singo ile 4+1 yıl olmak üzere toplam 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan Teke:

Tam Galatasaray'ın oyun tarzına uyacak bir oyuncu, çok yerinde bir transfer. Sadece kaleci kaldı, bundan sonra Avrupa'da başarı gelmezse bu Okan hocaya yazar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
