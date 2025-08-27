Ve mutlu son! Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı
Galatasaray, transfer döneminde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Monaco'dan Wilfried Singo'yu transfer etti. Sözleşme şartları ve bonservis bedeli de belli oldu. Monaco'ya 30 milyon euro bonservis ve belirli şartların oluşması halinde 5 milyon euro bonus ödenecek. Ayrıca Singo'nun ilerideki satışından Fransız kulübüne yüzde 10 pay verilecek.
Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray bombaları patlatmaya devam ediyor.
SİNGO 5 YILLIK İMZAYI ATACAK
Sarı-kırmızılılar, Monaco'dan Wilfried Singo'yu transfer ederken sözleşme şartları ve bonservis bedeli de belli oldu. Fransız ekibi ile görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, ilk olarak genç oyuncu ile anlaşmaya varmıştı. Aslan'ın ısrarlı tutumu sonucunda Monaco ile de anlaşmaya varıldı.
30+5 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılılar Monaco'ya 30 milyon euro bonservis ve şartların oluşması halinde 5 milyon euro da bonus ödeyecek. Aslan ayrıca Singo'nun sonraki dönemde satışından Fransız kulübüne yüzde 10 pay ödeyecek. Galatasaray, Singo ile 4+1 yıl olmak üzere toplam 5 yıllık anlaşmaya vardı.