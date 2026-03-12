Haberler

Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı

Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalyan basını, Inter'de geleceği belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 10-15 milyon euro civarında bir teklif hazırlayabileceğini yazdı.

  • Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için 10 ila 15 milyon euro arasında bonservis bedeli gözden çıkardı.
  • Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmayı değerlendiriyor ancak sakatlıklar ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların yıldız orta saha için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçebileceğini yazdı.

INTER'DE AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Serie A'da liderliğini sürdüren Inter'de yaz transfer döneminde kadroda bazı değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Haberde, Inter yönetiminin deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzatmayı değerlendirdiği ancak son dönemde yaşadığı sakatlıkların ayrılık ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Milano temsilcisinin yeni sezon öncesinde bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği de aktarıldı.

GALATASARAY 10-15 MİLYON EURO HAZIRLIĞINDA

Hakan Çalhanoğlu'nun adı son transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Daha önce taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yeniden girişimde bulunabileceği belirtildi. Haberde Galatasaray'ın milli futbolcu için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli

Ali Koç'un aldığı yıldızı satıyor! İşte bonservisi

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var