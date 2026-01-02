Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor
Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta için kararını verdi. Brezilya ekibi, performansından memnun kaldığı oyuncuyu gelecek sezonda da takımda tutmak istiyor. Vasco da Gama, Cuesta'nın bonservisini almak isterse Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek.
- Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın kiralık kontratını 1 yıl daha uzatma hakkına sahip.
- Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın bonservisini almak için Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek.
- Carlos Cuesta, Vasco da Gama'da geçen sezon 17 maçta forma giyip 1 gol attı.
Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili son kararını verdi.
TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Globo'da yer alan habere göre; Vasco da Gama, 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu Cuesta'nın sezon başından bu yana gösterdiği performanstan epey memnun. Brezilya ekibinin, deneyimli oyuncuyu gelecek sezonda da takımda tutmak istediği belirtildi. İki kulübün yaptığı sözleşmede Vasco da Gama'nın Cuesta'nın kiralık kontratını 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.
CUESTA'NIN BONSERVİSİ
Brezilya ekibi yarım sezon için 750 bin euro, bir sonraki sezon için ise 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın bonservisini almak istemesi halinde Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeme yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Brezilya'da geride kalan sezonda 17 maçta forma giyen Cuesta, bu maçlarda 1 gollük performans sergilemeyi başardı.