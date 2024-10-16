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Varto'da Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Varto'da Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
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Muş'un Varto ilçesinde, Varto Kaymakamlığı koordinesinde 44 sporcunun katılımıyla 'Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası' başladı. Turnuva 3 gün sürecek ve finale kalan sporcular ödüllerini Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız'dan alacak.

Muş'un Varto Kaymakamlığı koordinesinde Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 'Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası' düzenlendi.

Varto kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilçe merkezinde bulunan kurumlar arasında düzenlenen ve 44 sporcunun katıldığı turnuva, Varto Spor Salonunda başladı. Açıklamalarda bulunan Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murad Aktaş, kurumlar arasında masa tenisi turnuvasının 3 gün devam edeceğini belirterek, "Müsabakalar sonucunda finale kalan sporcularımızın ödülü, Varto Kaymakamımız Musa Ayyıldız tarafından verilecektir. Bu konuda emeği geçen Kaymakamımız Musa Ayyıldız'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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