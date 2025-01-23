VAR müdahale etmedi: Herkes Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği bu pozisyonu konuşuyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Fransız ekibinde forma giyen Kumbedi, 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye çok sert bir faul yaptı. Bu faulün ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kırmızı kart itirazında bulundu.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

İrfan Can Kahveci, bu pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Simone Sozza'ya yaptığı itirazlar sonrası sarı kart görürken, Karşılaşmanın VAR'dan da Sozza'ya herhangi bir uyarı gelmedi. İtalyan hakem, kırmızı kart tartışmalarına neden olan faulden sonra19 yaşındaki genç savunmacıyı sarı kart ile cezalandırıldı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1