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VAR müdahale etmedi: Herkes Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği bu pozisyonu konuşuyor

VAR müdahale etmedi: Herkes Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği bu pozisyonu konuşuyor
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Fenerbahçe, Lyon maçında Kumbedi'nin 31. dakikada Szymanski'ye yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart bekledi. VAR'ın uyarmadığı İtalyan hakem Simone Sozza, Fransız savunmacıya sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Fransız ekibinde forma giyen Kumbedi, 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye çok sert bir faul yaptı. Bu faulün ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kırmızı kart itirazında bulundu.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

İrfan Can Kahveci, bu pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Simone Sozza'ya yaptığı itirazlar sonrası sarı kart görürken, Karşılaşmanın VAR'dan da Sozza'ya herhangi bir uyarı gelmedi. İtalyan hakem, kırmızı kart tartışmalarına neden olan faulden sonra19 yaşındaki genç savunmacıyı sarı kart ile cezalandırıldı.

İşte o pozisyon;

VAR müdahale etmedi: Herkes Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği bu pozisyonu konuşuyorGÖRÜNTÜ: TRT 1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDavut Şeyban:

ALIŞTILAR KUŞLAR BELEŞ PUANLARA BELEŞ KARTLARA BELEŞ PENALTI LARA AMA YEMEZLER NE VAR LAN O POZİSYONDA

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Haber YorumlarıBurak simsek:

Alin size yapi

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Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Çok sınırda bir hareket. Eğer kırmızı verseydi Var karışmazdı. Allah'tan ayak baldırı sıyırıp geçti. Yoksa kırılırdı. Varsın kırmızı vermesin. Oyuncu sağlığı daha önemli. Bir Galatasaray taraftarı olarak temsilcimize başarılar. Aramız bozuk, kanımız değil

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

bal gibi kırmızı kart zorunuza gitti dimi fetosaraylilar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Alıştınız çakma kartlara penaltılara

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