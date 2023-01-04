VAR kayıtlarını dinleyen Şenol Güneş çılgına döndü: Bu bir suç değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklaması da yapılmış, hata yaptı. Bu bir suç değil hatadır" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçen Beşiktaş, hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. VAR kayıtlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Mağdur olan biziz" dedi.

"BİZİ NEDEN BU OLAYA ORTAK ETTİNİZ?"

Gaziantep ile oynadıkları maçta oyuncuları Nkoudou'nun rakip Kitsiou'ya yaptığı harekete değinen Güneş, "Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da lehine bir hata olması aslında aleyhine bir hatadır. 1 hafta önce Gaziantep maçı oynanmış ardından Adana Demirspor maçına çıkmışız. Şimdi dönüyoruz tekrar maça. Tamam her pozisyonu birlikte izleyelim, hakem bize 1 puan için yardımcı mı oldu, 2 puana mı engel oldu. Bu tip konuşmalarla diğer maçlara baskı yapıp ortalığı toz duman etmeye çalışıyorlar. Bunu dedikten sonra Kasımpaşa maçında haksız bir karar verilirse ben rahatsız olurum" ifadelerini kullandı.

"MAĞDUR OLAN BİZİZ"

Şenol Güneş, VAR üzerine süre gelen tartışmalar hakkında; "30 sene önceki sözlerimin bazıları bile hala geçerli. Haklı çıkmak önemli değil, söylediklerimizi paylaşmak, orta noktada buluşmak önemli. Birbirimizi dövmek mi istiyoruz, yoksa sevgi saygıyla mı bakmak istiyoruz. Menfaat için yok ediyoruz. Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, bu bir hatadır. Açıklamasını da yapmış zaten. Rakibin 15-16 faulü var, biz ağzımızı açmadık. N'Koudou'nun pozisyonuna kadar biz daha iyiydik" açıklamasında bulundu.

"KURALLARI KENDİLERİNE GÖRE YORUMLUYORLAR"

Hakemlerin kuralları bilmediğini belirten Güneş, "Kuralları kendilerine göre yorumluyorlar. VAR sistemi için o yüzden söylemiştim bu sözü. Bilime göre 2 artı 2 daha 4 eder. Futbolda ise bu sonuç 3 ya da 5 olur. Bilimle çözmeye kalkarsanız hata yaparsınız. Tartışmalı kararlar vardır ve bunun üzerinden gidersek menfaatler ortaya çıkarsa, o zaman susmak daha iyidir. Bizi niye bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a haksızlık yapıyorsun demeye mi çalışıyorsunuz. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı ya. Biz işimizi yapacağız. Futbol oynamaya çalışıyoruz" dedi.

"BÜTÜN MAÇLARIN KAYITLARI AÇIKLANMALI"

Hakemlerin oyunu hızlı oynayan takımlara izin vermesi gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Gaziantep maçında bize izin vermedi. Mesela ilk frikik pozisyonu bana göre kırmızı karttı. Aynı pozisyonu yıllar önce kasıtlı olarak bastı diyerek kamuoyu oluşturanlar vardı. Haksızlık varsa zaten hakemler ceza alır. Merkeze girip, bu şekilde itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Artık geri dönmek de zor. Bir şeyi açtılar, açıkladılar ve devam etmeliler. Şu saatten sonra geri dönmek de zor. Açılmamalıydı ama artık devam etmeli. Her maçın kayıtları açıklanmalı o zaman. Bu tür konuşmaları da doğru bulmuyorum. İşimizi nasıl iyi yaparız diye düşünüyoruz ve bizi de bu tür oyunların içine sokmasınlar diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.