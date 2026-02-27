Juventuslu Kelly'ye VAR'da direkt kırmızı doğru karar mıydı?

Hakemlerin, saha kenarındaki VAR monitörüne bakıp, karar değiştirmesi artık alışılagelen bir görüntü.

Dolayısıyla, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından Lloyd Kelly'ye ikinci sarı kartını çıkarttıktan sonra maçın hakemi Joao Pinherio elleriyle havada o tanıdık VAR monitörü işareti yapıp, saha kenarına koştuktan sonra, bazı Juventus taraftarları umutlandı.

Hakem, Şampiyonlar Ligi play off ikinci karşılaşmasında kararı gerçekten değiştirdi.

Ancak daha önce Bournemouth ve Newcastle formaları giyen savunmacı Kelly'nin ikinci sarı kartı silinmedi ve doğrudan kırmızı kart gördü.

27 yaşındaki oyuncu 49. dakikada alınan kararı öfkeyle karşıladı ve oyundan çıkarken tünel duvarını tekmeledi. Juventus Menajeri Luciano Spaletti ise kenarda olanlara şaşkınlıkla bakıyordu.

Juventus bu aşamada, 5-2 yenildiği ilk karşılaşmadaki yenilgiyi tersine çevirmeye çalışıyordu ve 1-0 öndeydi.

Juventus 10 kişi kalmasına rağmen skoru 3-0'a taşımaya başardı ama Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın uzatmadaki golleri turu Galatasaray'a getirdi.

Kurallar ne diyor?

Şampiyonlar Ligi'nde VAR sadece gollerle ilgili net ve açıt hatalar, ceza sahası içindeki olaylar, doğrudan kırmızı kartlar ve hakkında karar verilen oyuncuların karıştırılması hallerinde kullanılıyor.

Sarı kartlara müdahalede VAR'a gidilmiyor, dolayısıyla zaten Kelly'nin ikinci sarı kartının silinmesi hiç VAR hakemlerinin niyeti olmadı.

Ancak yukarıdaki kurallar sadece VAR hakemleri orta hakemleri monitöre gönderme kararı alırken uygulanıyor. Monitördeki değerlendirmesine başladığında sorumluluk orta hakemde ve uygun gördükleri bütün kararları alabiliyorlar.

Tesadüfen, futbolun kurallarını koyan Uluslararası Futbol Birliğ Kurulu'nun, Cumartesi günü yapacağı yıllık genel toplantısında, yanlış verilen ikinci sarı karlarda da VAR'ın devreye girmesini kabul etmesi bekleniyor.

Kelly hava topu mücadelesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine basıp, ciddi bir faul yaptığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart aldı.

Peki, karar doğru muydu?

İngiltere Premier Ligi'nin eski defans oyuncularından Curtis Davies kararı "tam bir rezalet" diye tanımladı.

BBC Radyo 5'e konuşan Davies "Kelly kafa topuna çıkıyor. Temiz bir şekilde çıkıyor. Ayaklarının yerde bir yerlere basması gerekiyor. Maalesef oyuncunun üzerine basıyor. Anlayışlı olunması lazım. Ayaklarını nereye koyacaktı ki? Kelly'nin öfkesini anlıyorum" dedi.

Futbol gazetecisi Rory Smith kararı "berbat" ve "rezalet" diye tanımlarken, Tottenham'ın eski orta sahası Andy Reid de futbolun "giderek temassız bir spor olmaya yakınlaştığını" belirtti.

"Futbolda temas olması gerekiyor ve bazen acı veren temaslar da olabiliyor. Bunlar yaşanabiliyor, yapabileceğiniz bir şey yok, oyunun bir parçası" dedi.

UEFA kurallarına göre, hakem tarafından üst üste iki sarı kart ya da doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderilen futbolcular, otomatikman bir sonraki Avrupa Kupası maçında oynayamıyor.

Ancak Juventus Şampiyonlar Ligi dışında kaldığı için Kelly bu cezasını bir sonraki sezon çekecek.

Manchester City'nin eski defans oyuncularından Nedum Onuoha da "Kelly'nin yerinde olsaydım gerçekten hayal kırıklığı yaşardım ama futbol böyle işliyor. Sonuçta her durumda kırmızı kart alacaktı" dedi.

Ancak Liverpool'un eski stoperlerinden Stephen Warnock bu değerlendirmeye katılmıyor.

Warnock "Ben buna katılmıyorum çünkü tamamen kaza eseri olan bir şeydi. Sarı kartı anlıyorum ama doğrudan kırmızıyı anlamıyorum" diye konuştu.