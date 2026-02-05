Haberler

VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi

VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ve Beşiktaş karşılaştı. Maçın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarptı. Kocaelispor, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Serdan Dursun, topu ağlara gönderdi.

  • Kocaelispor-Beşiktaş maçında VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verildi.
  • Serdar Dursun penaltıyı golle sonuçlandırarak bu sezonki 3. golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

KOCAELİSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

VAR UYARISI SONRASI KARAR PENALTI

Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.

SERDAR DURSUN HATA YAPMADI

Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Ben bir Galatasaraylı olarak bu tarz penaltıları sindiremiyorum. Hangi takımın lehine yada aleyhine olduğu hiç önemli değil, böyle penaltı olmamalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı