VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ve Beşiktaş karşılaştı. Maçın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarptı. Kocaelispor, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Serdan Dursun, topu ağlara gönderdi.
- Kocaelispor-Beşiktaş maçında VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verildi.
- Serdar Dursun penaltıyı golle sonuçlandırarak bu sezonki 3. golünü attı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
KOCAELİSPOR PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.
VAR UYARISI SONRASI KARAR PENALTI
Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.
SERDAR DURSUN HATA YAPMADI
Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.