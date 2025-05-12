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Vanspor ve 68 Aksarayspor Play-Off Maçında Berabere Kaldı

Vanspor ve 68 Aksarayspor Play-Off Maçında Berabere Kaldı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Vanspor, 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Vanspor’un gollerini Sebahattin Destici ve Harun Kavaklıdere atarken, 68 Aksarayspor’un golünü İbrahim Yıldız kaydetti.

STAT: Van Atatürk

HAKEMLAR: Gürcan Hasova, Azem Zorlu, Faruk Yağlı

VANSPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici (Dk. 61 Hasan Bilal), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Dk. 86 Samed Ali Kaya), Eyüp Akcan (Dk. 69 Serkan Odabaşoğlu), Harun Kavaklıdere (Dk. 61 Batuhan Kör), Mert Örnek (Dk. 86 Medeni Bingöl), Okan Eken

68 AKSARAYSPOR: Ali Türkan - Oğuzhan Açıl (Dk. 73 Ercan Yazıcı), Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz (Dk. 90+4 Yasin Abdioğlu), Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün (Dk. 83 Şahin Fıstıkçı), Abdurrahman Canlı, Onur Ural (Dk. 73 Doğan Ateş)

GOLLER: Dk. 37 Okan Eken, Dk. 40 Harun Kavaklıdere (Vanspor), Dk. 10 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 53 İbrahim Yıldız (68 Aksarayspor)

SARI KARTLAR: Sabahattin Destici, Bekir Can Kara, Yusuf Abdioğlu (Vanspor), Sezer Yıldırım, Abdurrahman Canlı, Ahmet Kağan Malatyalı, Doğan Ateş (68 Aksarayspor)

Vanspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off 2'nci Tur ilk maçında evinde ağırladığı 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Vanspor, maçın 10'uncu dakikasında rakip takımdan Ahmet Abdullah Çakmak'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Rakip kalede birçok pozisyon bulan ev sahibi takımın gollerini 24'üncü dakikada Sebahattin Destici ve 41'inci dakikada Harun Kavaklıdere kaydetti. İkinci yarıya hızlı başlayan 68 Aksarayspor, 53'üncü dakikada İbrahim Yıldız'ın serbest vuruştan kaydettiği golle maçı 2-2'ye getirdi. Bu dakikalardan sonra başka gol olmayınca maçın skoru değişmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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