Vanspor teknik direktörü Hakan Kutlu, takımının Amedspor'a attığı gol sonrası depara kalktı
Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Vanspor, Amedspor'u 3-0 yendi. Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımının attığı ikinci gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Kutlu, gol sevincini sahada koşarak takımıyla birlikte paylaştı.
Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Vanspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Vanspor, 3-0'lık skorla kazandı.
VANSPOR 3 GOLLE KAZANDI
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Francesc Regis Crespi, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7. dakikada Medeni Bingöl kaydetti.
HAKAN KUTLU GOL SONRASI DEPARA KALKTI
Vanspor'u çalıştıran Hakan Kutlu, takımının attığı ikinci gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Deneyimli teknik adamın gol sevincinde sahada depar atarak oyuncularının yanına koştuğu görüldü.
5 MAÇLIK HASRET BİTTİ
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK, 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirerek 12 puana yükseldi. Amedspor ise 13 puanda kaldı.