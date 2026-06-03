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Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı

Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı
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TFF 1. Lig ekibi Vanspor, 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta emeği bulunan teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaştığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Murat Yıldırım ile anlaştı.

Vanspor'dan yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu. Yeniden aramıza hoş geldin Murat Yıldırım. Birlikte yeni başarılar için" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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