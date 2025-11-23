Haberler

Vanspor FK ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Gollerin geldiği karşılaşmada, Vanspor'un golü 90+1. dakikada Ivan Cedric'den gelirken, Ankara temsilcisinin golü ise Junior Fernandes'ten geldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak (Lucas dk. 75), Naby Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Medeni Bingöl dk. 46), Xesc Regis, Mehmet Manış, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Emir Bars dk. 75), Aliou Traore (Anestis Vlachomitros dk. 82), Jefferson, Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Güvenç Usta, Erdi Dikmen, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Hasan Bilal, Batuhan Kör

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Aykut Özer dk. 46), Ali Dere (Süleyman Luş dk. 84), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Haqi Osman dk. 86), İshak Karaoğul, Junior Fernandes, Francis Ezeh, Odise Roshi, Mame Diouf (Halil Can Ayan dk. 76)

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Alper Potuk, Tahsin Özler, Ali Akman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Ivan Cedric (dk. 90+1) (Vanspor FK), Junior Fernandes (dk. 28) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Naby Oulare (Vanspor FK), Mexer, Odise Roshi, Aykut Özer, Junior Fernandes, Halil Can Ayan (Ankara Keçiörengücü) - VAN

