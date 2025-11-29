Vanspor FK, Serik Spor'a 1-0 Mağlup Oldu

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, sahasında ağırladığı Serik Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti. Muhammet Ali Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Dura ve Harun Terin üstlendi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve devreye 0-0 eşitlikle gidildi. Çekişmeli maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip Serik Spor, 49'uncu dakikada Iliya Berkovskiy'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Serik Spor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltti. Vanspor FK ise 21 puanda kaldı.