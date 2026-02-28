Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 Erzurumspor FK: 3
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Vanspor, konuk ekip Erzurumspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Erzurumspor'un gollerini Mustafa Fettahoğlu, Martin Rodriguez ve Yakup Kırtay kaydetti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Hüsnü Emre Çelimli, Murathan Çomoğlu
İmaj Altyap Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Sabahattin Destici (Batuhan İşçiler dk. 57), Aliou Badara Traore (Alper Emre Demirol dk. 79), Mehmet Özcan, Jefferson Junior, Santeri Hostikka, Emir Bars (Francesc Crespi Regis dk. 79), Ivan Cedric
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Erzurumspor FK: Matıja Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Gıorbelıdze, Brandon Baıye, Mustafa Fettahoğlu (Amar Gerxhaliu dk. 90+4), Giovanni Crociata (Cheickne Sylla dk. 90+4), Sefa Akgün (Benhur Keser dk. 73), Martin Rodriguez (Adem Eren Kabak dk. 82), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 82)
Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Fernando, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 52), Martin Rodriguez (dk. 63), Yakup Kırtay (dk. 88) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Santeri Hostikka (Vanspor FK), Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) - VAN