Haberler

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 Erzurumspor FK: 3

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 Erzurumspor FK: 3
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Vanspor, konuk ekip Erzurumspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Erzurumspor'un gollerini Mustafa Fettahoğlu, Martin Rodriguez ve Yakup Kırtay kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüsnü Emre Çelimli, Murathan Çomoğlu

İmaj Altyap Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Sabahattin Destici (Batuhan İşçiler dk. 57), Aliou Badara Traore (Alper Emre Demirol dk. 79), Mehmet Özcan, Jefferson Junior, Santeri Hostikka, Emir Bars (Francesc Crespi Regis dk. 79), Ivan Cedric

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Erzurumspor FK: Matıja Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Gıorbelıdze, Brandon Baıye, Mustafa Fettahoğlu (Amar Gerxhaliu dk. 90+4), Giovanni Crociata (Cheickne Sylla dk. 90+4), Sefa Akgün (Benhur Keser dk. 73), Martin Rodriguez (Adem Eren Kabak dk. 82), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 82)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Fernando, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 52), Martin Rodriguez (dk. 63), Yakup Kırtay (dk. 88) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Santeri Hostikka (Vanspor FK), Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti

İsrail, İran'da kız ilkokulunu vurdu 51 çocuk hayatını kaybetti!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü