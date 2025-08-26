Vanlı Kickbokscu Alim Yönten Avrupa Şampiyonu Oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Alim Yönten, Polonya'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası'nda 74 kilo erkekler kategorisinde altın madalya kazandı ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi Alim Yönten, Polonya'nın Varşova kentinde 22-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası Point Fighting 74 kilo erkekler kategorisinde birincilik elde etti. Başarılı sporcu Alim Yönten üstün performansıyla dikkat çekerek, Türkiye'yi kürsüde birincilik ile temsil etme başarısı gösterdi. Yönten'in elde ettiği altın madalya Antrenörü Muhammed Hamza Kızılarslan ve kickboks camiasında büyük sevinç yaşattı. Avrupa'da düzenlenen bir organizasyonda şampiyon olmanın kendini gururlandırdığını belirten Alim Yönten, hedefinin dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
