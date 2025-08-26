Vanlı Kickbokscu Alim Yönten Avrupa Şampiyonu Oldu

Vanlı Kickbokscu Alim Yönten, Polonya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada birinci olan Yönten, başarısı ile herkesi gururlandırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi Alim Yönten, Polonya'nın Varşova kentinde 22-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası Point Fighting 74 kilo erkekler kategorisinde birincilik elde etti. Başarılı sporcu Alim Yönten üstün performansıyla dikkat çekerek, Türkiye'yi kürsüde birincilik ile temsil etme başarısı gösterdi. Yönten'in elde ettiği altın madalya Antrenörü Muhammed Hamza Kızılarslan ve kickboks camiasında büyük sevinç yaşattı. Avrupa'da düzenlenen bir organizasyonda şampiyon olmanın kendini gururlandırdığını belirten Alim Yönten, hedefinin dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. - VAN