Van'ı Hentbol Erkekler 1. Lig A Grubunda temsil eden Erek Beşyıldız Spor Kulübü ilk devreyi 4 puanla kapattı

Van'ı Hentbol Erkekler 1. Lig A Grubunda temsil eden Erek Beşyıldız Spor Kulübü, Nur Tatar Spor Salonunda Sivas Gençlik Spor Kulübünü konuk etti ve maçtan 47-46 galip ayrılarak ilk devreyi 5. sırada 4 puanla tamamladı. Kulüp Antrenörü Müslüm Karaboğa, takımın play-off umudunun devam ettiğini belirtti ve Van Valisi Ozan Balcı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Van'ı Hentbol Erkekler 1. Lig A Grubunda temsil eden Erek Beşyıldız Spor Kulübü, ilk devreyi 5. sırada 4 puanla kapattı.

Erek Beşyıldız Spor Kulübü, Nur Tatar Spor Salonunda Sivas Gençlik Spor Kulübünü konuk etti. Maçtan 47-46 galip ayrılan Van ekibi, ilk devreyi 5. sırada 4 puanla kapattı. Maç sonrası açıklama yapan Kulüp Antrenörü Müslüm Karaboğa, "Tamamı Vanlı sporculardan oluşan takımımızın play-off şansı devam ediyor. Son devrede oynadığımız Sivas maçında aldığımız 2 puan bizlerin play-off umudunu devam ettirdi. Sporcularımız ve teknik ekibimizle birlikte bu devre arasını dolu dolu geçirip ikinci devre maçlarımızda daha çok mücadele edip kazanmak istiyoruz. Van Valimizin dışında Vanlı gençlerimizi sahiplenen olmaması bizleri derinden üzüyor. Bizlere destek olan Van Valimiz Ozan Balcı Beyefendiye ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN