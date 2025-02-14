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Van Hastaneleri'nden Artı Değer Vanspor'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Van Hastaneleri'nden Artı Değer Vanspor'a Geçmiş Olsun Ziyareti
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Lokman Hekim Van Hastaneleri, Elazığspor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane yönetimi, şiddet olaylarını kınadı ve Vanspor'a desteklerini iletti.

Lokman Hekim Van Hastaneleri, Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Hasta Hizmetleri Müdürü Eyyüp Çölçimen ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Ozan Kılıç ile birlikte Vanspor Futbol Kulübü'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Artı Değer Vanspor Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun ile görüşen hastane yönetimi, Elazığspor maçı sonrası meydana gelen fiziksel müdahaleyi şiddetle ve nefretle kınadıklarını ifade ettiler. Ziyarette kısa bir açıklamada bulunan Hastane Genel Müdürü Fatih Doğan, " Spor, barış ve kardeşliğin simgesidir; bu tür olaylar asla kabul edilemez. Vanspor'a ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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