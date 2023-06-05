Van'da Sporcu Fabrikası inşaatı devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Sporcu Fabrikası'nın inşaatında çalışmalar sürüyor. Kentteki spor yatırımları kapsamında hayata geçirilen proje, 5 bin 600 metrekarelik alana inşa ediliyor ve birçok spor alanı ile donatılar içeriyor. Tesisin sezon sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası"nın inşaatında çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki spor yatırımları kapsamında yeni bir proje daha hayata geçiriliyor.

İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu arkasına yapılan "Sporcu Fabrikası", 5 bin 600 metrekarelik alana inşa ediliyor.

Tesiste, 5 spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, boks, halter, güreş alanları, giyinme odaları, antrenör odaları, 2 seminer salonu mescit gibi donatılar yer alıyor.

Kentin sporuna büyük katkı sağlaması beklenen ve kaba inşaatının büyük bölümü tamamlanan tesisin sezon sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.