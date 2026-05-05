Van'da "BÖF-Spor Van Emniyet Olimpiyatı" düzenlenecek
Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "BÖF-Spor Van Emniyet Olimpiyatı" düzenlenecek.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesine bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliğince Spor Van Projesi kapsamında emniyet yerleşkesinde 9 branşta yarışmalar gerçekleştirilecek.
Kentte eğitim gören 596 sporcunun mücadele edeceği yarışma 5-15 Mayıs'ta yapılacak.
Yarışmayı kazanan sporculara madalya ve hediyeler verilecek.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel