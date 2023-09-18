Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Van Büyükşehir Belediye spor Kadın Voleybol takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde 'şampiyonluk' hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Van Büyükşehir Belediye spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk olarak sağlık kontrolünden geçen Van'ın kızları daha sonra antrenörler Emrah Eker, İrem Yönten ve Menekşe Kaplan yönetiminde Fevzi Çakmak İlköğretim okulu spor salonunda bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından topla çalışmalar yapıldı. Kulüp yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenman, manşet ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Yeni sezonda 2. Lig 16. grupta yer alacak olan Kırmızı siyahlıların grubunda 3 Mardin, 2 Diyarbakır, 2 Şırnak, 2 de Van temsilcisi yer alıyor.

15 Ekim de oynanacağı sezonun ilk hafta maçını bay geçecek Van Büyükşehir Belediyespor, parkeye 22 Ekim Pazar günü Şırnak temsilcisi Silopi Gelişim Faaliyetleri Voleybol takımı ile Van'da oynayacağı müsabaka ile ayak basacak. - VAN