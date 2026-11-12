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Van Bommel, Belçika'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği maçta geri dönüşü anlattı

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Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye'yi 2-1 yendikleri maçta geriye düştükten sonra çabuk toparlandıklarını ve ikinci yarıda kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Van Bommel, çok top kaybı yaptıklarını ancak defansta hata yapmadıklarını belirtti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında deplasmanda Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Belçika'nın teknik direktörü Mark van Bommel, geriye düştükten sonra çabuk toparlandıklarını ve oyunun kontrolünü ele geçirerek galibiyete uzandıklarını söyledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Bommel, "Türkiye maça çok hızlı ön baskı ile başladı. Attıkları frikik golünden dolayı onları kutluyorum. Geriye düştükten sonra, çabuk toparlandık ve geri döndük. Özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolü bize geçti ama genel olarak çok fazla top kaybı yaptık. Rakip de kazanmak istedi, yeni bir teknik direktörü vardı ama defansta iyiydik ve hata yapmadık." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, ikinci yarıda şans verdiği Beşiktaş'ta forma giyen Leandro Trossard hakkında gelen bir soru üzerine, "Trossard çok zeki bir oyuncu, hatlar arasında oynayabiliyor, fit ve kanatlarda da oynayabiliyor. Takımda sakinliği geri getirdi, topa da sahip oluyor. Bugün iyi bir performans gösterdi. Belçikalı oyuncular her ligde oynayabilir. Süper Lig'de Trossard ve Lukaku gibi iyi oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.

Mark van Bommel, Jeremy Doku'nun maçın öne çıkan isimlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Doku çok iyi oynadı, akıllı, hızlı ve risk almasını bildi. Topun ne zaman kendisine geleceğini bilip önceden düşünüp bir sonraki adımının ne olacağını biliyordu." şeklinde konuştu.

Van Bommel, zeminin kötü olduğunu ve bunun oyunlarını olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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