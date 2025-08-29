Valon Ethemi: Sivasspor'a Gelmekten Mutluyum

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi, Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu, Sivasspor'a gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ethemi, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Özbelsan Sivasspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Ethemi, "Çok güzel duygular içindeyim. Güzel bir karşılama oldu. İnşallah sezon içinde aynı duygularla, güzel sonuçlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ethemi, Türkiye'de uzun yıllardır forma giydiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Sivasspor büyük bir camia. Süper Lig takımı. Sivasspor'a karşı daha önce de oynadım. Benim için Sivasspor'a gelmek çok güzel bir şey, bu nedenle mutluyum. Beni aradılar. Ben de gelmek Sivasspor'a gelmek istiyordum. Süreç biraz uzadı ama güzel oldu. Sivasspor ile Süper Lig yolunda olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah hem Sivasspor hem de ben yeniden Süper Lig'e döneceğiz. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile daha önce de çalıştım. Hocamızla İstanbulspor'da oynarken çok büyük bir başarı yakalamıştık. Bana her zaman inanıyor. Bana güveniyor ve bunun karşılığını vermem lazım. Yine karşılaştık, Sivasspor gibi güzel bir kulüpteyiz. İnşallah tekrar güzel şeyler yaparız. İnşallah hep beraber, taraftar, şehir, takım güzel bir sezon geçiririz. Güzel sonuçlar alarak şampiyon oluruz ve Süper Lig'e yeniden döneriz."