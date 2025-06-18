Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
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Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun, yaşadığı sakatlık sonrası formundan düşmesi ve Brighton'da istediğini bulamaması sonucu Fenerbahçe'ye dönmeyi düşündüğü belirtildi. Fenerbahçe kulübü, Brighton'a Ferdi Kadıoğlu için kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Brighton'da sakatlıklar sonrası formasını kaybeden milli oyuncumuz yeniden toparlanabilmek için Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etme kararı aldı.

1 YILLIK KİRALIK GELECEK

Fenerbahçe kulübü, Brighton'a Ferdi Kadıoğlu için kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

İlk aşamada Ferdi'yi kiralık olarak göndermek istemeyen Brighton, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi. Sarı-lacivertliler, Brighton'ın kabul etmesi durumunda Ferdi'yi kadrosuna katacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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