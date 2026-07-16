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Valilik koşusunda zafer Nesib'in

Valilik koşusunda zafer Nesib'in
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Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen Valilik Koşusu'nu, jokeyi Aziz Akdemir ile Nesib isimli safkan at 2.34.19'luk dereceyle kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda Valilik koşusunu Nesib isimli safkan at kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Valilik koşusunu Nesib isimli safkan kazandı. 4+ yaşlı safkan İngiliz atların katılımıyla 2 bin metre kum pistte koşuldu. Erkut Şahin'in sahibi olduğu Nesib, jokeyi Aziz Akdemir ile 2.34.19'luk bitiriş derecesine imza atarak galibiyete ulaşan isim oldu.

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Erkut Şahin'e kupasını Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok takdim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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