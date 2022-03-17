Vali Ümit, Bolu'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Bolu'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde aralarında dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar ile 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu'nun da bulunduğu 18 milli sporcuyu ziyaret eden Ümit, takım kaptanı Yasemin Adar'a ve takım arkadaşlarına çiçek takdim etti.

Sporculara baklava ikram eden Ümit, çalışmalar hakkında antrenör Efraim Kahraman'dan bilgi aldı.

Vali Ümit, güreşin "ata sporu" olarak anıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra inşallah 'ana sporu' olarak da anılacak. Güreş, hem ata hem de ana sporu olacak inşallah. Sizlerin her biriniz; gerek yurt içinde gerekse uluslararası şampiyonalarda değerli başarılar elde etmiş, madalyaları olan, aynı zamanda daha da büyük başarılara aday başarılı insanlarsınız. Sizler bizim devletimizin, milletimizin temsilcilerisiniz aynı zamanda. İnanıyoruz ki büyük başarılarla döneceksiniz."

Takım kaptanı Yasemin Adar da Vali Ümit'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, " Bolu'yu her zaman seviyoruz. Rakım olarak da güzel bir yerde. Buradan gittiğimizde başarılı oluyoruz. Bolu bize uğur getiriyor." diye konuştu.