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Samsunlu milli sporculara Vali Tavlı'dan moral

Samsunlu milli sporculara Vali Tavlı'dan moral
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek özel sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Samsunlu özel sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Resul Aygün ve Samsun İl Temsilcisi Hüseyin Öztankal ile birlikte Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nu ziyaret etti. Ziyarette, 13-19 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar ile 3-12 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek 2026 Virtus Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular Enes Burç ve Burak Burç ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takım Antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa yer aldı.

Milli sporcuların hazırlıkları hakkında bilgi alan Vali Tavlı, Samsunlu sporcuların uluslararası arenada hem Türkiye'yi hem de Samsun'u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi. Tavlı, sporcuların şanlı Türk bayrağını gururla göndere çektirecek sonuçlara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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