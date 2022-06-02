Vali Salih Ayhan'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret - Haberler

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Vali Salih Ayhan'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Vali Salih Ayhan'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Şanlıurfa'da göreve başladığı ilk günden itibaren eğitim hassasiyetini katıldığı her programda dile getiren ve ilk toplantısını eğitim kurumları temsilcilerine ayıran Vali Salih Ayhan, bugün de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.

Şanlıurfa'da göreve başladığı ilk günden itibaren eğitim hassasiyetini katıldığı her programda dile getiren ve ilk toplantısını eğitim kurumları temsilcilerine ayıran Vali Salih Ayhan, bugün de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakanlık bünyesindeki spor tesisleri, yatırımlar, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, özellikle kurumlar arası ortak çalışmaya vurgu yaparak genç potansiyelin başta eğitim olmak üzere sporun her branşıyla buluşturulması için uygulamaların genişletilmesi talimatını verdi.

Şanlıurfa'da genç potansiyelin farkında olan bir anlayışla hareket edilmesi yönünde adımlar atılmasını isteyen Vali Ayhan, bu yönde atılacak tüm girişimlere de destek verilmesi gerektiğini söyledi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Salih Ayhan Şanlıurfa gençlik Spor Haberler

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