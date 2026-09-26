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Vali Ekici, Cudi Cup finali için Şırnak'a gelen Tenis Federasyonu Başkanı'nı karşıladı

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Vali Ekici, Cudi Cup finali için Şırnak'a gelen Tenis Federasyonu Başkanı'nı karşıladı
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası final programı için Şırnak'a geldi. Müderrisgil'i havalimanında Vali Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din karşıladı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet, 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası final programı için kente gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i havalimanında karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final heyecanı yaşanıyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Turnuvanın final müsabakalarını ve kapanış programını katılmak üzere Şırnak'a geldi.

Müderrisgil'i, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din tarafından karşıladı.

Karşılama programının ardından heyet, final müsabakalarının gerçekleştirileceği kortlara geçmek üzere havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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