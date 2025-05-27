Vali Davut Gül, Hidayet Türkoğlu'nu Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya gelerek Türk basketbolunun gelişimi ve genç sporculara yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası Türkoğlu, Vali Gül'e A Milli Basketbol Takımı formasını hediye etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun gelişimi ile genç sporculara yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretin ardından TBF Başkanı Türkoğlu, İstanbul Valisi Gül'e A Milli Basketbol Takımı formasını hediye etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor