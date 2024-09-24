Vali Çelik: "300 milyon liralık bir yatırım için son noktaya geldik"

Hakkari Valisi Ali Çelik, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığına yaptığı ziyarette güzel müjdeler aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımı Hakkari'ye kazandırmak için bir gayretimiz oldu ve son aşamaya geldi" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Bağışlı köyünde Hakkari İl Özel İdaresinin katkılarıyla yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Şehit Mehmet Ali Kaya Spor Sahasının açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Çelik; "Bugün Hakkari İl Özel İdaresinin destek ve katkılarıyla şehidimizin adına yapılmış spor kompleksimizin açılışını yapıyoruz. Umarım bunun gibi spor tesisleri Hakkari'mizin her köyünde hızla yer alır. Yer ve alan bulabildiğimiz sürece spor tesislerinin yapımına devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyaretlerde Gençlik ve Spor Bakanımızdan güzel müjdeler aldık. Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımı Hakkari'ye kazandırmak için bir gayretimiz oldu ve son aşamaya geldi. Birçok spor tesisini Hakkari'ye kazandırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu anlamda gençlerin yarınlara daha iyi bakabilmesi için spor bu işin bir parçasıdır" dedi.

Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Akademisyen Dr. Hikmet Yaşar'ın da bir konuşma yapmasının ardından Şehit Mehmet Ali Kaya Spor Sahasının açılışı yapıldı. Açılış töreni sonrasında 30 kişilik sporcu grubuna 30 adet spor ayakkabısı ile birlikte futbol, voleybol, basketbol branşları için 25 adet top hediye edildi. - HAKKARİ