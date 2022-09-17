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Valerien Ismael, kaleciyi değiştirdi! İstanbulspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Valerien Ismael, kaleciyi değiştirdi! İstanbulspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İstanbulspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

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Valerien Ismael İstanbulspor Beşiktaş Spor Haberler

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