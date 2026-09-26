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Valencia maçında sakatlanan Beşiktaşlı Jeffries'in sol bileğinde kırık çıktı

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Valencia Basket maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Jeffries'in kontroller sonrası tedavisine başlandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Jeffries, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında dün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak adına fedakarlık göstererek maça devam etti.

Müsabakanın ardından yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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