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Valencia'dan akılalmaz başarı! Erling Haaland'ın ensesine yapıştı

Spor Haberleri

Kasımpaşa maçında hat-trick yapan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon 2. kez bir maçta 3 gol atma başarısı göstererek, Erling Haaland'dan sonra bir ilki başardı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Enner Valencia'dan daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer rekorları kıran Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 4 gol atarak yıldızlaştı. Ekvadorlu yıldız bu başarısıyla, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a kafa tutuyor.

TEK RAKİBİ HAALAND

OPTA'nın verilerine göre, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan (2 maç) daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland (4 maç).

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Haberler.com - Spor

Enner Valencia Erling Haaland Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Okan Kocabas:

Birisi İngiltere de Dünya’nın en iyi ligi kabul ediliyor.Bizim lig Dünya da ilk 20 ‘ye girer mi soru işareti siz bunları karşılaştırıyorsunuz.

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KalazaR AstrangeR:

valencia mı nıhahahahaha, amma şişirdiniz be !

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