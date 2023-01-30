Valencia'dan akılalmaz başarı! Erling Haaland'ın ensesine yapıştı

Kasımpaşa maçında hat-trick yapan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon 2. kez bir maçta 3 gol atma başarısı göstererek, Erling Haaland'dan sonra bir ilki başardı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Enner Valencia'dan daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland.