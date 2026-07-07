Haberler

Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague ekibi Valencia Basket, yardımcı antrenör Xavi Albert'i 2027-2028 sezonu sonuna kadar başantrenör olarak göreve getirdi. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan takımda Pedro Martinez'in yerini alan 38 yaşındaki Albert ile sözleşme imzalandı.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ekiplerinden Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert'in İspanyol ekibinin başına geçtiği belirtildi.

38 yaşındaki başantrenör ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Geçen sezon İspanya Basketbol Ligi'nde 9 yıllık özleme son vererek şampiyonluğa ulaşan, EuroLeague'de ise Dörtlü Final'de mücadele eden Valencia'da başantrenör Pedro Martinez, Real Madrid ile anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu

Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü

Böylesi ilk kez görülüyor! Metrelerce uzaktan görenlerin bile dizleri

Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı