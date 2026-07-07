Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi
EuroLeague ekibi Valencia Basket, yardımcı antrenör Xavi Albert'i 2027-2028 sezonu sonuna kadar başantrenör olarak göreve getirdi. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan takımda Pedro Martinez'in yerini alan 38 yaşındaki Albert ile sözleşme imzalandı.
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ekiplerinden Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert'in İspanyol ekibinin başına geçtiği belirtildi.
38 yaşındaki başantrenör ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Geçen sezon İspanya Basketbol Ligi'nde 9 yıllık özleme son vererek şampiyonluğa ulaşan, EuroLeague'de ise Dörtlü Final'de mücadele eden Valencia'da başantrenör Pedro Martinez, Real Madrid ile anlaşmıştı.
Kaynak: AA / Emre Doğan