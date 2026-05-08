Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-86 yenerek geride olduğu seride durumu 2-2'ye getirdi.

Telekom Center'da oynanan play-off serisi dördüncü maçının ilk çeyreğini 26-15 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği karşılaşmadan 89-86 galip ayrıldı.

Valencia'da Montero, 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Yunan ekibinde ise milli oyuncu Cedi Osman, 26 sayıyla oynadı.

Serinin son karşılaşması, 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.